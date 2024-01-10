Мбаппе хочет получать 75 млн евро чистыми в «Реале» (The Telegraph)

По данным The Telegraph, форвард рассчитывает получать 75 млн евро в год после вычета налогов. Также француз будет ожидать значительные выплаты за подписание контракта – в том числе потому, что ему придется отказаться от десятков миллионов евро в случае ухода из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
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