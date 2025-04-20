В автосервисе раскрыли 5 признаков того, что ремень ГРМ требует немедленной замены

Ремень газораспределительного механизма — один из ключевых элементов двигателя. Он синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов, а в некоторых автомобилях ещё и приводит в движение помпу системы охлаждения.
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