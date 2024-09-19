Свердловских школьников перевели на дистант из-за смертельного заболевания

В Первоуральске (Свердловская область) 11 классов нескольких школ и одну группу детского сада закрыли на карантин после выявленных случаев менингита (который может приводить к летальному исходу), пневмонии и острых респираторных инфекций.
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