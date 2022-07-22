«Скорую» для мертвого мужа вызвала после поножовщины жительница Болотного

Следственный комитет Новосибирской области сообщает о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) в отношении 43-летней жительницы города Болотное.