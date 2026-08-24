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Полиэкран для кругового обзора появился у российского робота «Депеша-3»

Полиэкран для кругового обзора появился у российского робота «Депеша-3»

Российский наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» получил полиэкран для кругового обзора. Интерфейс позволяет оператору видеть изображение сразу со всех камер вокруг платформы, что особенно важно при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

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