Полиэкран для кругового обзора появился у российского робота «Депеша-3»

Российский наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» получил полиэкран для кругового обзора. Интерфейс позволяет оператору видеть изображение сразу со всех камер вокруг платформы, что особенно важно при выполнении задач в зоне специальной военной операции.
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