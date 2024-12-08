NYT: оппозиция Сирии заявила США, что не позволит ИГ* присоединиться к ней

Вооруженная сирийская оппозиция передавала сообщения США через Турцию, что не позволит членам террористической организации "Исламское государство"* присоединиться к ее действиям против бывших властей Сирии, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и турецких чиновников.
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