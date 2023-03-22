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Прокуратура ФРГ не установила личности подозреваемых в совершении теракта на «Северных потоках»

Прокуратура ФРГ не установила личности подозреваемых в совершении теракта на «Северных потоках»

Прокуратура Германии не установила личности преступников, которых подозревают в совершении терактов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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