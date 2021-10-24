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В Челябинской области призвали к сегрегации граждан за отказ от вакцинации

В Челябинской области призвали к сегрегации граждан за отказ от вакцинации

Предложения по сегрегации граждан России, не прошедших вакцинацию от коронавируса, выдвинул 23 октября бывший вице-губернатор Челябинской области, действующий президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков на своей странице в Facebook.

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