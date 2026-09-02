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Газета.ру

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Совет ЕС одобрил отмену пошлин на 80% экспорта Армении в союз

Совет ЕС одобрил отмену пошлин на 80% экспорта Армении в союз

Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией, новые меры позволят освободить от пошлин около 80% армянского экспорта в Евросоюз.

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