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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Фламенго» срыве трансфера Платы в «Динамо»: «Не могу объяснить, что сделали русские. Это открывает бразильским клубам и агентам глаза на то, с кем они ведут дела»

Спортивный директор « Фламенго » Жозе Боту высказался о срыве трансфера  Гонсало Платы в « Динамо ».

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