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Верховный суд разрешил россиянам зарабатывать на ошибках в курсах валют

Верховный суд разрешил россиянам зарабатывать на ошибках в курсах валют

Верховный суд вынес решение по громкому делу о споре Тинькофф банка с одним из своих клиентов. По словам экспертов, это решение в пользу клиента будет иметь большое значение при рассмотрении других подобных дел и может привести к изменениям правил игрыИск Ильи Филимонова первым дошел до Верховного суда.

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