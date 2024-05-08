Верховный суд разрешил россиянам зарабатывать на ошибках в курсах валют

Верховный суд вынес решение по громкому делу о споре Тинькофф банка с одним из своих клиентов. По словам экспертов, это решение в пользу клиента будет иметь большое значение при рассмотрении других подобных дел и может привести к изменениям правил игрыИск Ильи Филимонова первым дошел до Верховного суда.