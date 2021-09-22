ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 0,00% и 0,25%

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 11 против 0ФРС оставила объем покупок казначейских облигаций на уровне 80 млрд долларов в месяц, а ипотечных ценных бумаг - на уровне 40 млрд доКомитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 11 против 0ФРС оставила объем покупок казначейских облигаций на уровне 80 млрд долларов в месяц, а ипотечных ценных бумаг - на уровне 40 млрд долларов в месяцРуководители ФРС считают, что первое повышение ставок состоится в 2022 гШесть руководителей ФРС ожидают одного повышения ставок в 2022 г, три руководителя ожидают двух повышений ставок в 2022 гФРС прогнозирует, что средний уровень ставок по федеральным фондам к концу 2021 г будет составлять 0,1%ФРС прогнозирует, что средний уровень ставок по федеральным фондам к концу 2022 г будет составлять 0,3%ФРС прогнозирует, что средний уровень ставок по федеральным фондам к концу 2023 г будет составлять 1,0%ФРС прогнозирует, что средний уровень ставок по федеральным фондам к концу 2024 г будет составлять 1,8%ФРС прогнозирует, что средний уровень ставок по федеральным фондам в долгосрочной перспективе будет составлять 2,5%ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 4,2% в конце 2021 г, 2,2% в 2022 г и 2,2% в 2023 г 2021.