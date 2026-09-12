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ИА Регнум

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Маск поддержал идею главы Anthropic замедлить развитие ИИ-моделей

Американский бизнесмен, основатель SpaceX ИлонМаск 12 сентября поддержал генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, выступившего с заявлением, что темпы развития передовых ИИ-моделей необходимо замедлить.

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