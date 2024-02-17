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В Петербурге задержали мужчину, обналичившего фальшивые доллары на сумму 180 тыс

В Петербурге задержали мужчину, обналичившего фальшивые доллары на сумму 180 тыс

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с коллегами из Невского района произвели задержание 30-летнего неработающего мужчины, живущего на проспекте Просвещения, который в прошлом году обменивал фальшивые доллары на рубли.

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