В Петербурге задержали мужчину, обналичившего фальшивые доллары на сумму 180 тыс

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с коллегами из Невского района произвели задержание 30-летнего неработающего мужчины, живущего на проспекте Просвещения, который в прошлом году обменивал фальшивые доллары на рубли.