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Царьград

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Игорь Романенко предложил ввести трудовой фронт для молодежи Украины

Игорь Романенко предложил ввести трудовой фронт для молодежи Украины

Бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко предлагает ввести трудовой фронт на Украине и запрет выезда для молодых мужчин 18-22 лет.

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