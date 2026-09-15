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Царьград

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Эстония назначила нового министра обороны Мартина Херема

Эстония назначила нового министра обороны Мартина Херема

Президент Эстонии Алар Карис назначил Мартина Херема министром обороны страны. Министром энергетики и окружающей среды стал Эркки Келдо, а экономика и промышленность теперь в ведении Лийны Вахтрас.

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