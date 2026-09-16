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Мосгорсуд подтвердил недействительность отказа ветерана Кизюна от наследства

Мосгорсуд подтвердил недействительность отказа ветерана Кизюна от наследства

Мосгорсуд оставил в силе решение Никулинского суда по наследственному спору вокруг имущества семьи генерал-полковника Николая Кизюна — ветерана Великой Отечественной войны, которому на параде Победы жал руку Владимир Путин .

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