Европейский медцентр предупредил об обострении аллергий летом

Каринэ Варданян из Европейского медцентра рассказала, что летом черешня, абрикосы и персики могут обострять аллергию у людей с чувствительностью к пыльце березы, а дыня и арбуз - у тех, кто реагирует на амброзию и полынь.
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