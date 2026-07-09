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Царьград

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Европейский медцентр предупредил об обострении аллергий летом

Европейский медцентр предупредил об обострении аллергий летом

Каринэ Варданян из Европейского медцентра рассказала, что летом черешня, абрикосы и персики могут обострять аллергию у людей с чувствительностью к пыльце березы, а дыня и арбуз - у тех, кто реагирует на амброзию и полынь.

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