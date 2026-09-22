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Царьград

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Мадьяр объяснил отказ от «Карпатской восьмерки» примером с футболом в деревне

Мадьяр объяснил отказ от «Карпатской восьмерки» примером с футболом в деревне

Мадьяр на примере футболистов в деревне объяснил, почему отказался от «Карпатской восьмерки».Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на примере деревенской футбольной команды объяснил главе украинского МИД Андрею Сибиге, почему Венгрия не присоединилась к «Карпатской восьмерке».

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