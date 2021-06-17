Один вопрос Путину сделал из американской журналистки звезду

Андрей ОрловПолитикаОдин вопрос Путину сделал из американской журналистки звездуОдин вопрос президенту России сделал из журналистки ABC Рэйчел Скотт настоящую звезду американского Twitter.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergiy CheЧего её запоминать - влезла с заготовкой от хозяев - тупой провокацией, а когда ей ответили то, что её хозяевам не нра, то не захотела принимать ответ - обычная дешёвка работающая с ярлыками и штампами как прикажут сверху её наниматели... Скучно))Комментировать
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