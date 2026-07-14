Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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У свекрови загорелись глаза жадным блеском, как только она прочитала завещание…

У свекрови загорелись глаза жадным блеском, как только она прочитала завещание…

Ольга молча смотрела на тарелку с жидкой овсянкой, плавающей перед ней. Каша была безвкусной, сваренной на воде, с заметными комками.

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Комментарии
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Надежда Яблокова
Наследство по закону переходит через 6 месяцев после смерти человека. Интересно на какие деньги была ночёвка в отеле, ароматное кофе и остальные плюшки?
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4 н.