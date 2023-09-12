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Франция проиграла впервые за 10 матчей – Германии. Прервалась серия из 5 побед

Франция проиграла впервые за 10 матчей – Германии. Прервалась серия из 5 побед

Команда тренера Дидье Дешама на выезде уступила Германии (1:2) в товарищеском матче. У французов случилось первое поражение в игровое время с группового этапа ЧМ-2022 – 30 ноября проиграли Тунису (0:1).

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