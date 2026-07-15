Легенда ЦСКА Пономарев назвал Мбаппе виновником вылета Франции от Испании на ЧМ

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что поражение Франции в первом полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года от Испании связано с плохой игрой нападающего Килиана Мбаппе.