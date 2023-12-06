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В МИД Великобритании анонсировали новые санкции

В МИД Великобритании анонсировали новые санкции

Великобритания готовит новые антироссийские санкционные меры. Лондон планирует установить рестрикции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».

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