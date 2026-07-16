«Вы нарисуете «Мону Лизу»?» Рассел объяснил свои проблемы

«Вы нарисуете «Мону Лизу»?» Рассел объяснил свои проблемыLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел необычным образом объяснил, почему ему до сих пор не удается полностью адаптироваться к болиду Формулы 1 нового поколения.