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«Вы нарисуете «Мону Лизу»?» Рассел объяснил свои проблемы

«Вы нарисуете «Мону Лизу»?» Рассел объяснил свои проблемы

«Вы нарисуете «Мону Лизу»?» Рассел объяснил свои проблемыLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел необычным образом объяснил, почему ему до сих пор не удается полностью адаптироваться к болиду Формулы 1 нового поколения.

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