🔫 В Ялте полицейским пришлось семь раз стрелять по колёсам машины, чтобы остановить гонщика Ночью в курортном городе правоохранители заметили автомобиль с выключенными фарами, потребовали остановиться.
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🔫 В Ялте полицейским пришлось семь раз стрелять по колёсам машины, чтобы остановить гонщика Ночью в курортном городе правоохранители заметили автомобиль с выключенными фарами, потребовали остановиться.