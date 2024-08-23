В Нижнем Новгороде и Казани появятся гигантские подарки от Yappy

Приложение вертикальных видео Yappy, входящее в «Газпром-Медиа Холдинг», проведет масштабные мероприятия в Нижнем Новгороде и Казани, чтобы познакомиться со своими потенциальными и действующими авторами, а также с зрителями.
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