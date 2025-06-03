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  • Ольга Ягола
    Мадам Купецкую , раздающую государственное бюджетное имущество , тоже к ответу привлечь .СК возбудил новое...
  • Мурзик
    Так дайте ей сертификат на койко место в зоне. Я не понял, у нас прокурор может по своему разумению вершить правосуди...СК возбудил новое...
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«Будете умолять вернуться»: таджики устроили истерику из-за запрета работать в такси и доставке в Петербурге

«Будете умолять вернуться»: таджики устроили истерику из-за запрета работать в такси и доставке в Петербурге

На Ямале начал действовать запрет на работу мигрантов — контроль за работодателями усилят Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил (https://t.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Поганым только работа грязная.ферма.стройка
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16 час.
Марина Смолькова
Это гастрикам запрет, а вот тем, кто уже получил гражданство, никаких запретов
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6 час.
Иван Ураганов
С гражданством этот запрет никак не повлияет,так,что выстрел в небо.
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1 час.
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