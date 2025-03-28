Певица Катя Лель рассказала, что заморозила яйцеклетку

50-летняя певица Катя Лель заморозила яйцеклетку. Она призналась в этом в эфире "ШБ-шоу". Артистка отметила в беседе с Герой Иваще, что не исключает возможности вновь выйти замуж и родить ребенка от любимого человека.
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