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Суть Событий

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Минцифры предлагает обязать регистрировать гаджеты для умного дома

Минцифры предлагает обязать регистрировать гаджеты для умного дома

Власти собираются обязать граждан регистрировать гаджеты для умного дома. Данные будут вноситься в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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