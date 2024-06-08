Вратарю сборной РФ по футболу ограничили выезд из страны за долг по алиментам

Вратарю "Краснодара" и сборной России по футболу Матвею Сафонову запретили выезжать из страны из-за долгов по алиментам экс-супруге на общую сумму в 60 миллионов рублей, с бывшей женой спортсмен развелся в 2021 году.
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