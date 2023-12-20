Врач Хайкина: дошкольникам стоит есть не более одной конфеты в день

В преддверии Нового года детям сложно запретить есть сладости. Родителям дошкольников стоит разрешать ребенку съедать не более одной конфеты в день, сообщила детский эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с «Известиями».
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