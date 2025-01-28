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В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

В Соединенных Штатах двое граждан Украины были приговорены к 15 годам тюремного заключения и обязаны выплатить штраф в размере более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью сокращения налоговых выплат.

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