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Царьград

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Bloomberg: Saudi Aramco сообщила об атаках в июле без последствий

Bloomberg: Saudi Aramco сообщила об атаках в июле без последствий

Saudi Aramco заявила, что июльские атаки на их объекты не повлияли на деятельность компании. Исполнительный директор Амин Нассер отметил, что добыча 12 млн баррелей нефти в день сохраняется, несмотря на нападения, поддерживаемые хуситами.

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