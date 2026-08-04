Bloomberg: Saudi Aramco сообщила об атаках в июле без последствий

Saudi Aramco заявила, что июльские атаки на их объекты не повлияли на деятельность компании. Исполнительный директор Амин Нассер отметил, что добыча 12 млн баррелей нефти в день сохраняется, несмотря на нападения, поддерживаемые хуситами.
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