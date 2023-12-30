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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков, «Оклахома» в гостях разгромила «Денвер»

Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков, «Оклахома» в гостях разгромила «Денвер»

Защитник «Тандер» записал на свой счет 40 очков, 4 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. За 33 минуты на площадке канадец реализовал 14 из 20 с игры и 10 из 10 с линии.

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