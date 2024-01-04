Ученые разгадали тайну проклятия гробницы Тутанхамона

Вскрытие саркофага Тутанхамона столетие назад стало началом легенды о «проклятии фараона». Мистические истории о необъяснимых смертях, связанных с посещением и изучением гробницы, вызвали тревогу в обществе.
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