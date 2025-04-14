Дорожная обстановка на месте пожара. Движение по улице Маршала Новикова крайне затруднено. Фото: скриншот сервиса Яндекс.
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Дорожная обстановка на месте пожара. Движение по улице Маршала Новикова крайне затруднено. Фото: скриншот сервиса Яндекс.