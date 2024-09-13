В Рособрнадзоре заявили об отсутствии предложений по достойной замене ЕГЭ

Глава Роспотребнадзора Анзор Музаев, комментируя ситуацию вокруг законопроекта об отмене Единого государственного экзамена, заявил, что ведомство не получило внятных предложений, чем его можно заменить, не ущемляя интересов выпускников .
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