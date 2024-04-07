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Врач Сюткина: боль в шее после сна может говорить о ночном скрежете зубов

Врач Сюткина: боль в шее после сна может говорить о ночном скрежете зубов

На ранних стадиях бруксизм (заболевание, при котором происходит неосознанный скрежет зубами во сне) может проявляться болью или напряжением в височной области, жевательных и шейных мышцах при пробуждении, а также головной болью и усталостью из-за плохого сна.

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