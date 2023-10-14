Житель ЯНАО отправится в колонию строгого режима за нападение на полицейского

В ЯНАО суд вынес приговор мужчине, который будучи пьяным напал на полицейского. В пресс-службе окружного СУ Следственного комитета сообщили, что виновного отправят в колонию строгого режима на шесть месяцев.
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