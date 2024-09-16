Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ШКИПЕР
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Остановить российское наступление мы не можем. Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры

Остановить российское наступление мы не можем. Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ В центре внимания украинских военных и экспертов на текущей неделе было контрнаступление ВС РФ в Курской области и в частности – вопросы целесообразности рейда ВСУ на Курск.

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