Остановить российское наступление мы не можем. Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ В центре внимания украинских военных и экспертов на текущей неделе было контрнаступление ВС РФ в Курской области и в частности – вопросы целесообразности рейда ВСУ на Курск.