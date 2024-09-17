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"Может жить только в условиях этой войны": Посол Келин высказался о власти Зеленского

"Может жить только в условиях этой войны": Посол Келин высказался о власти Зеленского

Посол России в Лондоне Андрей Келин высказался о "просроченной" власти Зеленского. "Может жить только в условиях этой войны", - заверил он, добавив, что как только СВО кончится, в карьере политика будет поставлена точка.

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