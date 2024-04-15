Российские минометчики сорвали ротацию боевиков у Работино

Бойцы смешанной минометной батареи 71-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» сорвали ротацию штурмовой группы украинских националистов на Запорожском направлении специальной операции.
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