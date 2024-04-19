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RT Russia

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На участке фронта возле Клещеевки ВС России доставляют боекомплекты «эстафетой»

На участке фронта возле Клещеевки ВС России доставляют боекомплекты «эстафетой»

Военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал, что на Донецком участке фронта между Клещеевкой и селом Красным военнослужащим Вооружённых сил России приходится доставлять боекомплекты «эстафетой» из-за сложного рельефа местности.

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