На участке фронта возле Клещеевки ВС России доставляют боекомплекты «эстафетой»

Военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал, что на Донецком участке фронта между Клещеевкой и селом Красным военнослужащим Вооружённых сил России приходится доставлять боекомплекты «эстафетой» из-за сложного рельефа местности.
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