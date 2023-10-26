В Польше сообщили о «тревожных новостях» для ВСУ под Красным Лиманом

Российские военнослужащие перехватывают инициативу на Украине. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подчеркивают, что им наиболее сложно успешно отражать атаки российских солдат на восточном участке фронта, особенно в районе Красного Лимана.
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