Происшествия

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На Камчатке госавтоинспекторы обнаружили в машине нарушителя ПДД более 400 кг рыбы ценных пород

В Камчатском крае, ночью, в одном из населённых пунктов Елизовского района сотрудники ГИБДД во время патрулирования улиц заметили автомобиль с тонированными стеклами.

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