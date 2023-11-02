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Экс-премьер Италии назвал провалом диалог Мелони с Вованом и Лексусом

Экс-премьер Италии назвал провалом диалог Мелони с Вованом и Лексусом

Global Look Press/Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency Разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с пранкерами из России Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) является провалом планетарного масштаба, заявил предшественник главы средиземноморского государства Джузеппе Конте.

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