Экс-премьер Италии назвал провалом диалог Мелони с Вованом и Лексусом

Global Look Press/Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency Разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с пранкерами из России Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) является провалом планетарного масштаба, заявил предшественник главы средиземноморского государства Джузеппе Конте.
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