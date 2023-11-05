Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего сына главы республики Рамзана Кадырова Адама с назначением на важную должность в службе безопасности главы республики.
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