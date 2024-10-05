После взятия города-крепости Угледара армия России продолжает прорыв, угрожая разгромом ВСУ на соседних участках фронта

После взятия города-крепости Угледара армия России продолжает прорыв, угрожая разгромом ВСУ на соседних участках фронтаУгледар - ключевой город-крепость на Южно-Донецком направлении, на стыке Запорожского и Донецкого участков фронта.
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