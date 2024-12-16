Экипажи Т-90М уничтожили танк, пулеметные точки и боевиков в зоне СВО

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации.
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